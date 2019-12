Ee Lëtzebuerger Supermarché huet souguer ugekënnegt, vum nächste Joer u pyrotechnescht Material aus dem Sortiment ze huelen.

Dat traditionellt Silvester-Freedefeier spléckt d'Gemidder: Déi eng freeë sech zanter Wochen drop, endlech Rakéiten a Knupperten an d'Luucht ze joen, déi aner suerge sech ëm hier Déieren oder géife wéinst der Stëbs-Belaaschtung d'Freedefeier am léifsten ofschafen.

Esou ënnerschiddlech ewéi eenzel Leit mam Thema ëmginn, esou ginn och d'Gemengen uechter Lëtzebuerg ganz verschidde mam Freedefeier ëm. Wärend et op ville Plazen nach keng Limitatioune fir d'privat Freedefeier gëtt, si se an anere Gemengen zum Deel oder ganz verbueden.

Keen Zischen, kee Knuppen, keen Oohh a kee Wooow: och zu Lëtzebuerg ginn d'Stëmmen, déi sech fir e Freedefeier-Verbuet ausschwätzen ëmmer méi haart. Och dëst Joer dierften nees e puer Leit dobäikommen. D'Wiederprognose schwätzen dofir. Fiichtkal Loft, kee Reen a wéineg Wand. D'Chancë sinn also kleng, datt den Damp sech séier ewechmécht.

Ma zanter Jore scho geet de Verkaf vum haarde Spaass bei de meeschte grousse Surfacen zu Lëtzebuerg erof. Dat aus verschiddene Grënn. Dëst huet och de Christopher Probst aus dem Service Communication vum Cactus bestätegt:

„Mir hunn effektiv festgestallt, datt iwwer déi lescht Joren d'Demande gefall ass. Sief dat duerch eng méi grouss Sensibilitéit par rapport zum Thema Déieren- an Ëmweltschutz. Mä och de komplette Verbuet oder zäitlech Restriktioune vun de Gemengen hu sécherlech och dozou bäigedroen."

An der Gemeng Conter gouf dëst Joer fir déi éischte Kéier all Zort vu Freedefeier verbueden. Vill schlecht Erfarunge goufen déi lescht Jore gemaach, trotz offiziellen Zäit-Restriktiounen. Kaméidi a Knascht duerch Freedefeier ass och fir d'Marion Zovilé-Braquet, Buergermeeschtesch vu Conter, een No-Go:

„Mir kruten awer duerno gemellt, datt do Leit waren, déi sech guer net dorunner (Zäit-Restriktiounen) gehalen hunn. Déi sinn do mat engem Unhänger an de Park gefuer a hu wärend 3 Stonne geknuppt. Dat ass et ëmmer méi ginn. D'Leit an d'Déieren hunn natierlech gefaart a sech duerno och beschwéiert. An da kënnt nach den Dreck dobäi, deen déi Deeg drop nach do louch."

Et kéint een net all Dag honnertmol vum Klima schwätzen an dann deen een Dag am Joer all méiglech Ideologien iwwer Bord geheien.

An der Mamer Gemeng wier d'Situatioun anescht. Hei ass d'Freedefeier iwwer eng Stonn vun hallwer 12 bis hallwer 1 erlaabt. Dat och, well d'Populatioun sech gréisstendeels géif un d'Restriktioune vun der Gemeng halen an de Knascht séier opgebotzt wier. De Buergermeeschter vu Mamer Gilles Roth erkläert:

„Ech huelen zu Kenntnis, wat aner Buergermeeschteren op anere Gemengen decidéieren. Dat respektéiere mir. Bis ewell si mer mat der Fënster vun enger Stonn net esou schlecht gefuer. D'Gemeng Mamer organiséiert och fir Nationalfeierdag all Joer e Freedefeier vun 20 Minutten. A wa mir de Leit géife probéieren dat ze verbidden, wat mir sëlwer maachen, wier dat och kee gutt Zeechen."

Egal wéi gëtt et déi nächst Jore méi schwiereg zu Lëtzebuerg, fir u Freedefeier ze kommen. Ewéi vill Supermarchéen am Ausland huet och de Cactus als éischt Grand-Surface zu Lëtzebuerg annoncéiert, vum nächste Joer u keng pyrotechnesch Artikele méi verkafen ze wëllen. Dës géifen net méi mat der aktueller Nohaltegkeets-Politik vun der Lëtzebuerger Supermarchéschaîne entspriechen.

