Bis Hallefnuecht an de Joreswiessel ass et fir eis jo nach e Stéck, ma aner Länner oder Stied feieren do schonns laang virun eis.

Als éischt begréissen d'Leit am pazifeschen Inselstaat Samoa dat neit Joer an zwar schonn um 11 Auer um Dënschdeg de Moien eiser Zäit.

Um 12 Auer ass et da beispillsweis un de Fidschi-Inselen oder un Neiséiland, fir 2020 ze begréissen.

Um 14 Auer gëtt zu Sidney gefeiert.

Um 16 Auer a Japan.

Um 18 Auer an Thailand.

Um 20 Auer am Pakistan.

Um 22 Auer zu Moskau.

Déi éischten EU-Staaten, déi dat neit Joer begréisse sinn Zypern a Griichenland um 23 Auer, ier et dann eng Stonn drop och un eis heiheem ass.

Déi lescht, déi de Kalenner musse wiesselen, sinn iwwerdeems traditionell déi kleng US-amerikanesch Pazifik-Insele Baker an Howland, wou et eréischt e Mëttwoch de Mëtteg um 13 Auer sou wäit wäert sinn.

Zu Sidney ass dat grousst Freedefeier wéi gesot um 14 Auer am Hafen, bei der weltberüümter Oper.

Trotz der héijer Bëschbrand-Gefor an enger Petitioun, déi vu bal 300.000 Leit ënnerschriwwe gouf, an déi gefuerdert hat, dass dat villt Geld besser fir d’Lutte géint d’Bëschfeiere sollt agesat ginn, wäert dat ganzt de Mëtteg sinn.

D’Gemengen-Autoritéiten hu wësse gedoen, dass déi meescht Fraise souwisou scho bezuelt wieren, an dass zegdausende vun Touristen aus der ganzer Welt Flich an Hoteller gebucht hätten, fir dat Ganzt ze gesinn.

Déi australesch Haaptstad Canberra huet d‘Freedefeier iwwerdeems ofgesot.

Aner Ëffnungszäiten an Ännerungen am ëffentlechen Transport

Op Silvester maachen d’Grand-Surfacen an d’Supermarchéen éischter zou. Um 16 Auer ass op de meeschte Plaze Schluss. Dat gëllt och fir d’Banken.

E Mëttwoch op Neijoerschdag ass Feierdag, do kënnt deemno och keng Zeitung. Normal leeft dann alles nees vun en Donneschdeg un.

Op Silvester fuere Bussen an Zich déi ganz Nuecht duerch. Och den Tram fiert ouni Ënnerbriechung. Speziell Zich ginn et am Stonnentakt uechter d'Land. D'Stater Buslinnen zirkuléiere bis 5.30 Auer moies. De Call-a-Bus Service geet bis 5 Auer. A fir Nuetsbusse vun anere Gemenge muss een sech bei der respektiver Gemeng informéieren.

Den 31. Dezember an den 1. Januar ass den ëffentlechen Transport iwwregens gratis. All d'Detailer am Iwwerbléck fannt dir um Site vun der Mobilitéitszentral.

Eng Diskussioun, déi all Joer méi polariséiert: Freedefeier Jo oder Nee ?!

An de Gemengen am Land gëtt et dozou keng eenheetlech Positioun. Wärend et op ville Plazen nach keng Limitatioune fir privat Freedefeier gëtt, ass et an anere Gemengen zum Deel oder och ganz verbueden.

De Verkaf vu pyrotechneschem Material hëlt zu Lëtzebuerg och allgemeng of.

Wann der awer Rakéite wëllt fortschéissen, da sief un déi néideg Sécherheet-Precautiounen erënnert. Trotz ville Warnunge kënnt et nämlech all Joers trotzdeem zu deels schwéieren Accidenter. E ganze Precautioun-Dossier fënnt ee beispillsweis um Internetsite vun der Police.