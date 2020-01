D'Pompjeeën haten an der Silvesternuecht manner duerch Accidenter misse geruff ginn, mä vill méi wéinst enger Hellewull vu Bränn, déi gemellt goufen.

Zu Rodange an zu Dummeldeng huet et jeeweils an engem Appartement gebrannt. An 8 Mol hunn d'Corpse missen erausfueren, well entweder Poubellen oder Offäll gebrannt hunn. Zweemol gouf e Feier an der Silvesternuecht op Felder gemellt. Eemol um Belair an eemol zu Nidderkuer.