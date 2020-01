Tëscht dem Blummendall a Jonglënster ass géint 1 Auer um Donneschdeg de Moien en Auto an de Gruef gerutscht. 1 Persoun gouf dobäi blesséiert.

D’Rettungsequippen vu Jonglënster waren am Asaz.

Schonns kuerz no 20 Auer hat sech e Mëttwoch den Owend en Auto op der Areler Autobunn iwwerschloen. Do blouf et awer bei Materialschued. D'Pompjeeë vu Stengefort a Koler waren op der Plaz, grad ewéi d'Ambulanz aus der Stad.