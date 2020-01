Sou heescht et am Meteo-Bulletin vun der Akerbauverwaltung ASTA. D'Landwirtschaft an de Wäibau kucken also op e wiederméisseg schwieregt Joer zeréck.

D'Donnéeë vun 32 Wiederstatiounen am Land goufen ausgewäert.

D'Temperature waren an der Moyenne bal 1 Grad ze waarm. Zu Steesel gouf am Juli eng nei Rekordtemperatur vu 40,8 Grad gemooss an zu Réimech am Februar 23,9 Grad.

Virun allem am Wäibau a beim Uebst goufen et deels grouss Aboussen. An der Landwirtschaft huet virun allem d'Fudderproduktioun op de Wisen a Weiden gelidden, grad ewéi de Maisubau.

Wat den Néierschlag ugeet, do ass d'Land zweegedeelt. Am Norden huet et ze mann gereent, am Süden dogéint gouf et en Iwwerschoss. Am meeschten Defizit gouf et zu Ueschdref mat -136mm, wärend et zu Käerch en Iwwerschoss vun 62mm gouf.

PDF: Meteorologesche Bulletin vum Joer 2019