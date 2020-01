À partir du printemps prochain, les agents de l’État auront la possibilité de communiquer au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État (CGPO) le compte bancaire de leur choix, sur lequel ils veulent recevoir leur rémunération.

La communication du numéro de compte se fera exclusivement de manière électronique, sur base d’une authentification forte (Luxtrust), via «myRH», qui est un portail web interne à l’État permettant de réaliser un certain nombre de démarches liées aux ressources humaines et auquel tous les agents auront accès. Les équipes du CGPO, du Centre des technologies de l’information de l’État et de la Trésorerie de l’État travaillent actuellement sur les développements informatiques afférents.

Des informations plus détaillées sur ce nouveau service et sa date d’entrée en vigueur seront communiquées avant son déploiement généralisé.