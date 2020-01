Am Lokalen gouf et en Accident en Donneschdeg am fréien Owend tëscht Sëll a Brouch, wou en Auto vun der Strooss ofkoum, an an e Bam gerannt ass.

D’Pompjeeë vu Sëll an Useldeng, grad wéi eng Ambulanz vu Lëntgen hu sech ëm de blesséierte Chauffeur gekëmmert.