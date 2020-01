Dans la journée de 18 décembre 2019, les enquêteurs de l’Administration des douanes et accises ont suivi et intercepté une camionnette qui revenait d’un voyage en Espagne. Assistés par des maîtres-chiens, les agents ont trouvé 262 kilos de haschich et 51,6 kilos de marihuana lors de la fouille du véhicule. La valeur marchande de revente au trottoir aborde les 2,5 millions euros. Quelques jours auparavant, les enquêteurs ont mis fin à un gros trafic d’héroïne et de cocaïne au sud du pays. Après des mois d’enquête en collaboration avec les autorités belges, les agents ont intercepté un dealer belge qui venait régulièrement au Luxembourg pour livrer de l’héroïne et de la cocaïne à des résidents luxembourgeois. Lors de l’arrestation du revendeur, plus de 200 grammes d’héroïne, 50 grammes de cocaïne et 3.500 euros ont été saisis par les douaniers. Lors des perquisitions en Belgique, plus de 6 kilos d’héroïne ont été saisis par les autorités belges.