Wéi "Auchan" der Sécurité alimentaire matgedeelt huet, gi bestëmmten Austeren zeréckgezunn, bei deenen d'Presenz vum Norovirus festgestallt gouf.

Betraff sinn d'"Huîtres creuses spéciales de Quiberon N°2" vun der Mark "Mytilimer", déi aus dem Sortiment erausgeholl goufen. Eng Partie vun deenen Austere gouf awer scho verkaf.

Den Norovirus ka beim Mënsch Duerchfall an Iwwelzegkeet verursaachen.

Méi Informatiounen iwwert de Produit fannt Dir am Communiqué.

Communiqué

Rappel: Huîtres creuses spéciales de Quiberon N°2 de la marque MYTILIMER – présence de norovirus (03.01.2020)

Communiqué par: Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées par la société Auchan que par arrêté du 31 décembre 2019, le préfet du Morbihan, chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de l'ordre national du Mérite, a interdit la pêche, le ramassage, le transfert, l'expédition et la commercialisation de tous les coquillages de la zone n°56.09.3 suite à la note de la DGAL/SDSSA/209-855 du 20 décembre 2019 constatant des cas humains de norovirus survenus après consommation d'huîtres en provenance de cette zone. Auchan a commercialisé ces huîtres sous la dénomination «Huîtres creuses spéciales de Quiberon N°2» de la marque MYTILIMER.

Le produit en question a été retiré de la vente dans les magasins concernés, mais une partie des produits a été vendue au consommateur final.



Les norovirus peuvent provoquer chez l'homme une gastro-entérite se manifestant par des vomissements et de la diarrhée.

Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus consommer le produit suivant:

Nom: Huîtres creuses spéciales de Quiberon N°2

Marque: MYTILIMER

Unité: 1,2 kg, 12 pièces

Date limite de consommation (DLC): 19.12.2019 et 21.12.2019

Numéro de lot: 19122019 et 21122019

Code barre: 3000045268813

N° d'agrément: FR.35.132.018.CE

Seulement le produit avec les numéros de lot et les dates limites de consommation indiqués est concerné.

Pour de plus amples informations:

Administration des services vétérinaires

7B, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Tél.: (+352) 247-82539

Fax: (+352) 40 75 45

E-mail: info@asv.etat.lu