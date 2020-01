Onéierlecher hunn tëscht dem 1. an dem 3. Januar eng Engelsfigur aus der Kierch um Kiesel geklaut.

D'Statu huet als Sammelbéchs fir Spende gedéngt.

D'Figur ass warscheinlech am Dag geklaut ginn, wéi d'Kierch op war.

D'Police mellt dann nach een Abroch zu Nidderaanwen. Do gouf an der Rue Laach an engem Eefamilljenhaus agebrach.