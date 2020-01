An der Nuecht op e Sonndeg géint 3 Auer koum et op der op der Nationalstrooss 22 zu engem Accident.

Ee Chauffer ass do tëscht Uewerpallen an Ell an enger Kéier vun der Strooss ofkomm an ass an eng Mauer gerannt. Den Auto huet sech e puer Mol iwwerschloen an huet séier Feier gefaangen.

De Chauffer wier awer net blesséiert ginn.