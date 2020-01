Am Lokale gouf et ee Blesséierten e Sonndeg den Owend kuerz no 19 Auer, wéi zu Wolz en Auto vun der Strooss ofkomm, a widder e Bam gerannt ass.

Den Accident war an der rue Michel Thilges. D’Secouriste vu Wolz a Géisdref waren op der Plaz. Kuerz virun deem Accident gouf et zu Biissen an der rue de la Chapelle en Asaz vun de Biisser Pompjeeën, nodeems do en Auto a Brand gerode war. Duerch dat séiert Agräife vun de Pompjeeë konnt verhënnert ginn, dass d'Feier op d'Gebai niewendru konnt iwwergräifen. © Klautjen © Klautjen © Klautjen