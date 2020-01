An der Rue Ernie Reitz waren de Beamten zwee Männer opgefall, déi sech opfälleg verhalen hunn.

D'Poliziste sinn dovunner ausgaangen, datt d'Männer an en Drogendeal verwéckelt waren. Wéi si d'Beamte gesinn hunn, si béid fortgelaf. Ee vun de Männer war a Richtung Rue de la Gare ënnerwee an op senger Flucht huet hien e Behälter mat zwou Kokainkugelen ewechgehäit. Ma de Mann koum net wäit an d'Beamte konnten hie stellen. De Mann gouf duerchsicht a bei him gouf en Handy an eng geréng Geldzomm fonnt. Bei der Perquisitioun beim Mann doheem goufe 24 Kokainkugelen, Handyen a Boergeld fonnt. De Mann koum nach e Méindeg virun den Untersuchungsriichter.

Den zweete Mann aus dem Drogendeal konnt net ermëttelt ginn.