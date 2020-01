Kuerz virun 12 Auer koum et zu engem Verkéiersaccident zu Mamer op der Areler Strooss. 1 Persoun gouf hei blesséiert.

Sur place waren d'Pompjeeë vu Bartreng a Mamer, wéi och d'Ambulanz vu Mamer.

Eng zweete Kéier hat et zu Gaasperech an der Rue Albert Einstein geknuppt. Och hei ass de Bilan 1 Blesséierten. D'Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad waren am Asaz.

An der Stad koum et géint 12.57 Auer zu engem Verkéiersongléck an der Rue Bender. Blesséiert gouf hei 1 Persoun. D'Stater Pompjeeën an d'Mamer Ambulanz waren op der Plaz.

1 Blesséierten gouf et och bei engem Accident op der A13 a Richtung Péiteng. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Schëffleng an d'Escher Ambulanz a Pompjeeën.