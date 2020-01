Am Lokalen gouf et en Accident kuerz virun Hallefnuecht, op der Escher Autobunn op Héicht vu Leideleng. Zwee Autoe kruten sech do ze paken.

Eng Persoun gouf blesséiert. D'Pompjeeë vu Leideleng an aus der Stad waren op der Plaz, grad wéi d'Ambulanz aus der Stad.