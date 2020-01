Fir Problemer am Trafic huet en Accident géint 10 Auer de Moien bei der Kräizung vum Tramsschapp gesuergt.

Hei hate sech e Bus an en Auto ze pake kritt. Dobäi gouf eng Persoun blesséiert, si huet missten an d'Spidol bruecht ginn. Den Accident huet dann och fir e gréissere Réckstau a fir Verspéidungen am ëffentlechen Transport gesuergt, well de Bus an den Auto hei sämtlech Spure blockéiert hunn.

Weider Informatioune leien eis den Ament nach net vir.