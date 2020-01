D'Police gouf kuerz no Mëtternuecht um Mëttwoch an de Bistro an der Rue de Koerich um Wandhaff geruff.

Hei waren de Gerant vum Bistro an ee vun senge Mataarbechter unenee geroden. De Bouf vum Patron ass sengem Papp zu Hëllef komm. Et koum tëscht den 3 Persoune zu Handgräiflechkeeten, woubäi och Glieser an e Messer an den Asaz koumen. Déi 3 Persoune goufe blesséiert. Den Employé stoung ënner staarkem Alkoholafloss. D'Spueresécherung vun der Police judiciaire gouf vum Parquet op d'Plaz geschéckt an eng Plainte gouf gemaach.