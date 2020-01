E Mëttwoch den Owend tëscht 20.15 an 23 Auer huet d'Police op Uerder vum Parquet d'Chaufferen zu Biwer a Waasserbëlleg op Alkohol kontrolléiert.

Am Ganze goufen 327 Automobiliste kontrolléiert, dovun haten der 3 ze vill gedronk. Zwee Permise goufen nach op der Plaz agezunn.



Beim Rond-point Irgäertchen ass enger Patrull kuerz virun 1 Auer an der Nuecht op en Donneschdeg e Chauffer opgefall, deen am Zickzack ënnerwee war.



E war staark alkoholiséiert. Och hei gouf de Führerschäin agezunn.