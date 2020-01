Zwee Männer stoungen en Donneschdeg de Moie viru Geriicht, well si am Februar 2017 mat 285.000€ mam Zuch vu Frankräich a Lëtzebuerg gereest sinn.

Wéinst engem Verstouss géint d'Gesetz vun Oktober 2010 a Saache Lutte géint d'Wäisswäsche vu Suen a géint de Finanzement vum Terrorissem, sinn zwee Männer en Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht zu enger Geldstrof vu 5.000€ veruerteelt ginn.

Donieft gouf nach d'Confiscatioun vun eppes iwwer 285.000€ gesprach, déi déi zwee am Februar 2017 am Zuch vu Frankräich op Lëtzebuerg bei sech haten. Domat hate si sech net un d'Virschrëft gehalen, dass se "just" 10.000 € an d'Land eran, aus dem Land eraus oder duerch de Grand-Duché erduerch transportéieren dierften.