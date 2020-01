D'Police sicht Zeien am Fall vun engem Accident an der Rue Bouillon an der Stad op der Héicht vum Kierfecht.

E Mëttwoch de Moie géint 7.50 Auer krut en Auto eng Trottinette-Fuererin ze paken. D'Fra war op der Vëlosspuer ënnerwee, wéi e Gefier si gesträift huet. Doropshin ass si op de Buedem gefall a gouf liicht blesséiert. Amplaz stoen ze bleiwen ass den Automobilist mat engem donkele Kombi a Richtung Kräizung Escher Strooss/Hollerecher Strooss weidergefuer. All Informatioune si fir d'Police Gare/Hollerech ënnert der Nummer 244 44 1000.