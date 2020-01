Déi demokratesch Partei hat um Donneschdeg den Owend hir Memberen an de Melusina invitéiert.

Fir d'DP wier d'Joer 2019 e gutt gewiescht. Bei den Europawalen hätt ee mam Charles Goerens a Monica Semedo direkt zwee Sëtz gewonnen. An der Regierung géif de Koalitiounsaccord opgeschafft ginn.

D'Stëmmung um Neijoerschpatt war deemno éischter geloossen. Och beim leschte Sondage huet ee bei de Wieler kënne punkten. D'Presidentin vun der demokratescher Partei Corinne Cahen sot am RTL-Interview, datt dëst Joer d'Steierreform den Haaptsujet wier. Bei de Parteimembere stinn d'Theme Logement, Mobilitéit a Klima un éischter Stell. Alles Ressorten, déi een net selwer an der Hand huet. Dëst wier kee Problem, esou d'Corinne Cahen, et hätt een Accenter am Koalitiounsaccord gesat an déi missten elo ëmgesat ginn. An do wier den DP-Finanzminister Pierre Gramegna, dee wou d'Reform géif als Haaptacteur matgestalten.

D'Mobilitéit gëtt den 1. Mäerz u gratis. Dat och, well dëst am Parteiprogramm vun der DP stoung, seet d'Parteipresidentin. Mam Tram, wann dee bis fäerdeg ass, wäert d'Zirkulatioun an a ronderëm d'Stad besser ginn. Op d'Steierreform ugeschwat seet d'Corinne Cahen, datt hei de Schwéierpunkt op der Individualiséierung läit. De Staat soll an dierf de Leit net méi virschreiwen, wéi si zesummen ze liewen hunn.