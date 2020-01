Ronn 250 Leit waren en Donneschdeg den Owend an de Rotonden um Neijoerschpatt vun déi Gréng.

De klengste Partner vun der blo-rout-grénger Koalitioun, déi Gréng kéinte bei nächste Walen wuessen. Der leschter Sonndesfro vu Mëtt Dezember no géifen déi Gréng bäileeën an d'Sozialisten iwwerhuelen, dat obwuel d'Partei schwiereg Zäiten hannert sech huet.

Dat ass och ee vun de positive Punkten, deen déi Gréng mat an dat nei Joer huele wëllen. Esou huet et den Donneschdeg den Owend um Neijoerschpatt an de Rotonde geheescht. Bei den Europawalen am Mee haten déi Gréng mat 19% vun de Stëmmen esou vill Wieler fir sech gewonne wéi nach ni virdrun. Ausserdeem konnt den dausendste Member vun der Partei opgeholl ginn. Dono ass et dunn awer biergof gaangen. Nom Vize-Premier Félix Braz senger Häerzattack an der Affär Gaardenhaische wier et wichteg, dass Rou akéiere géif an een no vir kuckt. Och fir ze weisen, dass déi blo-rout-gréng Koalitioun nach ëmmer gemeinsam Projeten hätt. Zum Beispill a Punkto Logementspolitik, Steierreform an der Lutte géint de Klimawandel, wou déi Gréng scho staark Akzenter gesat hätten. Dat sot de Co-Partei-President Christian Kmiotek um Mikro vum Raphaëlle Dickes.

De Christian Kmiotek huet nach eemol ënnerstrach, dass et keen einfacht Joer war, mat villen Héichten an Déiften. Weider ass hien der Meenung, dass déi lescht Ëmfroe gewisen hätten, dass een an der Wielergonscht nach ëmmer gutt do stéing, wat awer wuel domat ze dinn hätt, dass Themen, déi déi Gréng zanter 30 Joer traitéieren, elo héich aktuell wieren, wéi zum Beispill de Klimawandel. Et géif een do och déi richteg Äntwerte bréngen. Déi Gréng hätten Enn 2019 an der Koalitioun de Klima- an Energieplang op de Wee bruecht an do géif een och 2020 weider dru schafen, fir dat ëmzesetzen.