D'CSV ass nach ëmmer déi gréisst a stäerkst Partei zu Lëtzebuerg. Parteiintern huet een awer och Zäite mat vill Rumouers hannert sech.

D'CSV hat en Donneschdeg den Owend op Nidderaanwen an de Centre culturel "am Sand" op hiren Neijoerschpatt invitéiert. D'CSV ass wuel nach ëmmer déi stäerkste Partei, ma sëtzt och an dëser Legislaturperiod nees nëmmen op der Oppositiounsbänk. Och fir d'CSV war et keen einfach Joer, well ee virun allem intern Problemer hat. Zejoert hat ee sech um Kongress eng nei Spëtzt ginn an do ware bannent der Partei jo och deels d'Meenung ausernee gaangen.

Elo wier een awer gutt opgestallt a kéint mat vill Elan an déi nächst Jore goen, wat ee vun de Majoritéitsparteien net kéint behaapten, esou den CSV-Parteipresident Frank Engel am RTL-Interview. Weider huet hie betount, dass si déi wieren, déi Theme géinge virginn an déi mat den Theme géinge schaffen, d'Regierung géif dat nämlech net maachen.

Allgemeng sinn d'Membere vun der CSV der Meenung, dass een op engem gudde Wee wier an och dass déi nei Parteispëtzt alles am Grëff huet.