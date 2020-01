Wéi den 112 mellt, goufen en Donneschdeg den Owend am Ganzen 3 Foussgänger an der Stad ugestouss a blesséiert.

Géint 17.20 Auer war den éischte Virfall an der Rue du Rollingergrund an der Stad, knapp 15 Minutte méi spéit gouf een zweete Foussgänger ugestouss, déi Kéier an der Rue du Fort Niedergrünewald. Deen drëtte Blesséierte gouf et et an der Rue Erasme um 19.14 Auer.

Tëscht Sandweiler an Hamm war et nach een Accident mat engem Auto géint 20.35 Auer. Hei ass kengem eppes geschitt a gebrannt hat et um 23.24 Auer zu Beetebuerg. Offall hat do an der Rue de l'Indépendance Feier gefaangen.