De Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse stellt all de Bierger gratis eng Landkaart zu Verfügung.

Mat dëser Kaart wëll de Ministère et de Schüler, awer och allen interesséierten Erwuessenen, méi einfach maachen, fir déi franséisch a Lëtzebuerger Nimm mateneen ze associéieren. Nieft Uertschafte fënnt een awer och d'Nimm vu Flëss op der Kaart ze fannen.

D'Schoulen an d'Lycée kruten d'Kaarte scho geschéckt ma och Bierger, déi interesséiert sinn, kënnen dës beim Ministère bestellen, dat op http://edulink.lu/unpa.

De Communiqué vum Ministère

Elo gratis ze bestellen: Landkaart mat lëtzebuergeschen a franséischen Uertsnimm (10.01.2020)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Ëlwen / Troisvierges, Gehaansbierg / Mont Saint Jean, Larochette / Fiels ...: Dacks ginn et zwee verschidden Nimm fir déi selwecht Lokalitéit. Fir et de Kanner a Jugendleche méi einfach ze maachen, den offiziellen, meeschtens franséischen Numm mat dem lëtzebuergeschen Numm ze associéieren, huet de Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend eng Landkaart mat den Nimm vun den Uertschaften an de Flëss a béide Sproochen erausbruecht an un all Grondschoulen a Lyceeë geschéckt.

Dës zweesproocheg Landkaart ass natierlech och fir Erwuessener nëtzlech. Si kann dofir vu jidder Interesséierten am A2-Format gratis beim Ministère bestallt ginn. De Bestellformulaire fënnt een ënner http://edulink.lu/unpa.

Déi lëtzebuergesch Uertsnimm goufen vum Conseil fir d'Lëtzebuerger Sprooch (Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, CPLL) festgehalen. Op cpll.lu fënnt een ausserdeem eng Lëscht mat den uechter d'Land geleefegen Nimm, déi op der Kaart publizéiert goufen, a mat deenen Nimm, déi eventuell éischter an den Uertschafte selwer benotzt ginn.