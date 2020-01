Dat sinn 2 grouss Fuerderungen. Dobäi huet den Ali Ruckert op dat lescht Joer zeréck gekuckt, a kee rosegt Bild gemoolt.

Soziale Fortschrëtt, Klimagerechtegkeet, Fridden a grondleeënd gesellschaftlech Verännerungen. Dat sinn d'Prioritéite vun der kommunistescher Partei, déi e Freideg zu Bieles hire Neijoerschpatt hat.

Dobäi huet den Ali Ruckert op dat lescht Joer zeréck gekuckt, a kee rosegt Bild gemoolt. Et hätt een do all méiglech Krise matgemaach, esou de President vun der KPL. Sozial Kris, wirtschaftlech Kris, politesch Kris, ekologesch Kris a gesellschaftlech Kris...

International gekuckt hunn d'USA vill Konfliktpotential bewisen, an der EU ass d'Bild och net positiv. Hei hätten d'Widderspréch sech weider entwéckelt. An och déi sozial Ongläichheeten. Dat ass och heiheem de Fall, esou den Ali Ruckert.

Dofir presentéiert d'KPL och eng ganz Lëscht mat Proposen, wéi een d'Situatioun kéint verbesseren. Zum Beispill soll et ee Stopp vun de Loyere gi fir 2 Joer. De Logement ass jo hei am Land ee vun de grousse Problemer. Vill Leit kënnen sech et net méi leeschten hei ze wunnen. Groussbetriber a Banke missten iwwerdeems méi besteiert ginn.

Un d'Regierung ass et dësen Appell vun der KPL:

D'Suen, déi an d'Militärpolitik fléissen, sollte fir d'Wuel vun de Lëtzebuerger Residente genotzt ginn. Et dierfte keng Steiergelder fir Oprëschtungsprojeten Zitat "verpolvert" ginn, esou den Ali Ruckert.