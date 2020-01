D'Police mellt Succèsen an der Anti-Droge Lutte zu Lëtzebuerg. Direkt op 2 Plaze konnten e Mëttwoch 3 Dealer gepëtzt ginn.

D'Police mellt Succèsen an der Anti-Droge Lutte. An der Gemeng Ëlwen gouf an de leschten Deeg eng Persoun festgeholl. Bei hir goufen ënner anerem 50g Kokain, 885 Gramm Gras, 100g Haschisch an e puer Magic Mushrooms fonnt.

Et goufen och 1500€ Boergeld an zwéin Autoe saiséiert. De presuméierten Dealer koum an Untersuchungshaft.

Op Uerder vum Parquet goufen och zu Dikrech zwou Persoune verhaft, déi eppes mat Drogenhandel sollen ze dinn hunn. Hei goufe 700 Gramm Marihuana, e Loftgewier a knapp 700€ sécher gestallt.