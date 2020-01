Op der Plëss hu sech e Samschdeg de Mëtteg ronn 20 Aktiviste vu "Youth for Climate" versammelt.

Mat enger symbolescher Aktioun wëlle si op d'Klimakris an d'Bëschbränn an Australien opmierksam maachen. An hiren Ae misst d'Politik endlech aktiv ginn, fir dass esou Katastrophe wéi an Australien net méi kënne virkommen.