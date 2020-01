Eng 100 Leit hate sech e Samschdeg de Mëtteg virun der portugisescher Ambassade an der Stad mat Käerzen a wäisse Blumme versammelt.

Konkret goung et ëm den Doudesfall vun engem 21 Joer ale Kapverdianer, deen den 21. Dezember a Portugal vun engem Grupp vu jonke Männer attackéiert a niddergeschloe gouf. 10 Deeg drop ass hien u sengen uerge Blessure gestuerwen. D'portugisesch Medien hätten de Fall kaum opgegraff an d'Police hätt net weider no de Schëllege gesicht, esou d'Revendicatioune vun de Leit, déi e Samschdeg och vum Ambassadeur empfaange goufen.

Si fuerderen, datt eng uerdentlech Enquête gemaach gëtt, betount d'Antonia Ganeto, Spriecherin vun Finkapé, dem "Réseau afrodescendant Luxembourg".

AUDIO: Antonia Ganeto

Nieft Lëtzebuerg gouf et och zu London, Paräis an a verschidde portugisesche Stied e Marsch fir de verstuerwene Mann, deen e Samschdeg am Cap Vert begruewe gouf.