Dat äntweren d'Ministere Meisch a Bausch op eng parlamentaresch Fro vum Mars Di Bartolomeo.

Den LSAP-Deputéierten huet gefrot, ob d'Presse-Nouvellë stëmme géifen, datt vill vun den 30.000 Lycéesschüler dacks moies ze spéit kéimen, well Bussen a Stauen hänken oder Zich Retard hunn. D'Konsequenze sinn ee VTT ("venu trop tard") am Klassebuch.

"De gewësse Stress", deen d'Ministeren effektiv zouginn, deen déi Jonk hunn, bréngt awer net mat sech, datt d'Schoulhorairë sollen adaptéiert ginn. Wéi et vun de Ministeren heescht, hätte geännert Schoulzäiten e gréisseren Impakt op d'Familljeliewen, de schoulesche Kontext wéi op Crèchen a Maisons Relaisen oder och den Oflaf vum beruffleche Liewe vun den Elteren.

Amplaz also un d'Schoulhorairë fréckelen ze goen, soen d'Ministeren, datt hir béid Ministèrë stänneg a Concertatioun matenee stéingen, fir de Schülertransport ze verbesseren. Präziséiert gëtt awer net, wéi dat konkret soll geschéien: verwise gëtt op d'Reorganisatioun vum RGTR-Reseau, d'Strategie vun der doucer Mobilitéit an den nationale Mobilitéits-Plang 2035. Bis dëst ëmgesat ass, bleift et also bei de VTTen an de Klassebicher, wann d'Schüler ze spéit an de Cours kommen.