An der Belsch goufen et bis ewell 831 positiv Fäll vun der afrikanescher Schwéngspescht.

Déi zwee lescht elo rezent an zwar am Dezember an ugangs Januar 2020. Betraff ass ënnert anerem d'Uertschaft Virton. Och zu Lëtzebuerg gëtt weider getest, och elo rezent am Januar. Bis elo awer waren all d'Tester negativ.

Virton, heivir an de belschen Ardennen, ass zanter September 2018 mat der afrikanescher Schwéngspescht geplot. No engem Fall am Dezember gouf den 3. Januar e Kadaver vun engem Wëllschwäi positiv op d'Krankheet hi getest. D'Gemeng selwer ass 10.000 Hektar grouss. D'Hallschent vun dëser Fläch besteet aus Bësch. Dës kann zanter annerhallwem Joer fir näischt méi genotzt ginn. Dëst ass e wirtschaftleche Probleem fir d'Gemeng.

Ronn 60 Kilometer vu Virton ass d'Lëtzebuerger Grenz. Bei eis am Land goufen zanter September 2018 bis Enn d'lescht Joer eng 343 Wëllschwäin op d'Schwéngpescht hi getest. Meeschtens waren et Kadaveren. Keen Test war positiv.

Am Juli gouf speziell eng Klappjuegd organiséiert. Trotz enger defavorabeler Situatioun mat vill Laf un de Beem an Hëtzt goufen e puer Wëllschwäi geschoss. Och en Zonk gouf laanscht d'belsch Grenz opgeriicht. Dëse verleeft vu Grass bis erof op Péiteng.

6 Wëllschwäi goufen zanter dem neie Joer ënnersicht. Keent gouf positiv op d'afrikanesch Schwéngspescht getest.