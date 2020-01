Zu Lëtzebuerg gëtt et kee Gesetz, dat Betriber zwéngt, sech fir de Respekt vun de Mënscherechter an der ganzer Liwwerketten anzesetzen.

Dat ass op d'mannst d'Meenung vun der sougenannter "Initiative pour un devoir de vigilance", engem Grupp vu 16 ONGen a Gewerkschaften. Och déi Lëtzebuerger Wirtschaft ass nämlech a Secteuren aktiv, wou et zu Mënscherechtsverletzunge ka kommen.

Ferrero, e vun de weltwäit gréisste Schoklasproduzenten, huet e Geschäftssëtz zu Lëtzebuerg mat iwwer 1.200 Mataarbechter. D'Firma seet, de Respekt vun de Mënscherechter wär iewescht Prioritéit. An trotzdem ass si rezent an d'Schlagzeile geroden, wéinst Kanneraarbecht beim Hieselnoss-Plécken an der Tierkei.

Konfliktmaterialien - dat sinn: Gold, Zënn, Tantal an Tungsten - déi a Krichsregioune wéi dem Kongo ënnert dacks schreckleche Konditiounen ofgebaut ginn. An engem Joer trëtt en EU-Reglement a Kraaft, datt d'Entreprisen an dem Kontext zwénge soll, d'Mënscherechter ze respektéieren.

Déi Lëtzebuerger Firma Ceratizit, déi mat Haartmetaller schafft, approvisionéiert sech och zum Deel an Afrika mat Konfliktmaterialen. Scho laang hätt si sech ee Code de conduite ginn, deen och fir d'Fournisseure gëllt.

Mënscherechter a Business - bis elo gëtt et zu Lëtzebuerg kee Gesetz, mee am Koalitiounsvertrag d'Annonce vun enger Etude - fir ze kucken, ob e soll legiferéieren.

Eng positiv Ausnam schéngt de weltgréisste Schoklasproduzent Callebaut. An engem gemeinsame Pabeier mat ONGe gëtt d''EU opgefuerdert, sech besser fir eng nohalteg Kakaosproduktioun anzesetzen, déi bis dato nach vun Aarmut a Kanneraarbecht geprägt ass.