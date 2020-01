Zu Räichel huet géint 1.20 Auer um Dënschdeg de Moien en Trakter an enger Scheier gebrannt.

Dem Bulletin vum CGDIS no waren direkt 6 Pompjees-Zentren aus der Géigend am Asaz, grad wéi och de Groupe de sauvetage animalier. Blesséierter gouf et net.