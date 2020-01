Viséiert sinn déi Entitéiten, déi an de leschten 10 Joer keen Depot am Regëster gemaach hunn.

"Luxembourg Business Registers", de Gestionnaire vum registre de commerce et des sociétés deelt mat, datt all inaktiv Entitéiten d'office wäerten zougemaach ginn. Déi administrativ Prozedur leeft geschwënn un.



Viséiert sinn déi Entitéiten, déi an de leschten 10 Joer keen Depot am Regëster gemaach hunn. Dës gi virdrun iwwert dës Demarche informéiert a si kënne bannent engem Mount Objektioune formuléieren oder sech regulariséieren.

Dat Ganzt gëllt net fir Commerçanten, déi eng physesch Persoun sinn, fir sociétés civiles oder fir établissements publics.