E besseren a méi konsequenten Accès zu Informatiounen, esou d’Fuerderung vun Presserot un de Premier a Medieminister, Xavier Bettel.

Dësen hat d'Journalisten an Editeuren en Dënschdeg de Moien op en Neijoerschpatt invitéiert. Zum Thema Radio 100,7 huet d'Presidentin vum Presserot Ines Kurschat an hirer Ried gesot, dass sech de Presserot eng méi sachlech Diskussioun wënscht. An déi sollt net hannert zouenen Diere gefouert ginn. De Xavier Bettel huet assuréiert, dësen Debat bannent den nächste Méint, an esou breet ewéi méiglech ze féieren.

De Presserot soll iwwerdeems zum Deel professionaliséiert ginn, fir nach méi a besser Formatioune kënnen unzebidden, fir d'Journalisten op déi nei Realitéite vum Secteur ze preparéieren.

De Minister Xavier Bettel huet erkläert, dass bei der Reform vum Gesetz zur Pressehëllef eng nei Approche geholl ginn ass. Et wéilt een de professionelle Journalist stäerken. D'Reform soll am Fréijoer op de Wee bruecht ginn.