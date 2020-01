Fir 2 Prisonéier, déi wéinst enger Ausenanersetzung mat Giischtercher de Prozess gemaach kruten, huet sech de Wee op d'Cour d'Appel gelount.

Hir Prisongsstrofen aus 1. Instanz vun 12, respektiv 6 Méint sinn nämlech an zweeter Instanz op 9, respektiv 3 Méint reduzéiert ginn; donieft krute si och hir Geldstrofe vun all Kéiers 1.000 € nogelooss, wougéint et bei Schuedenersatz an Héicht vun 2.500 € fir ee Giischtche blouf, dee vun de Beschëllegte geschloe gi war.

Ë.a. wéinst der Reform vum Strofvollzuch war et am Fréijoer 2018 zu Spannungen am Prisong an zu Contestatioune vu Prisonéier komm.