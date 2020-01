Et war nawell eng defteg Kritik, déi d’Chambre des métiers an d’Fédération des Artisans un d’Regierung op hirem Neijoerschpatt adresséiert hunn.

Déi vill Virschléi an Initiative vun der Regierung, fir d’Flexibilitéit vun de Salariéë weider auszebauen, wiere net akzeptabel, sot den Tom Oberweis, President vun der Chambre des métiers.

Net akzeptabel ass, dat sech d’Virschléi an Initiative bei dëser Regierung iwwerschloen, fir d’Flexibilitéit vun de Salariéë weider auszebauen. Congé parental plus, Familljecongé, soziale Congé, zousätzlech gesetzlech Congés- a Feierdeeg an, wéi am Moment, d’Diskussioun iwwert ee Recht op Deelzäitaarbecht. Wärend d’Salariéen hir berufflech Tätegkeet ëmmer méi flexibel ronderëm hiert Privatliewe kënnen organiséieren, stinn eis Kleng- a Mëttelbetriber virun massiv Problemer, fir hir Entreprise nach iergendwéi um Lafen ze halen.

Extrait Tom Oberweis

Et dierft ee keng Visiounen hunn, déi just bis bei déi nächst Wale ginn, esou den Tom Oberweis weider. Mä et géif ëm Aspekter driwwer erausgoen. D’Politik misst de Betriber an dem Handwierk nolauschteren. Dat géif een awer vermëssen.

Et hätt een am Secteur dräi grouss Erausfuerderungen, dorënner d’Sich no qualifizéiertem Personal, de Manktem un Aktivitéitszonen an och Digitaliséierung. Och op dësem leschte Punkt géif och deem klengste Betrib villes ofverlaangt ginn.

An de Klimaschutz huet och an der Ried vun der Chambre des métiers an der Handwierksfederatioun dierfe feelen. Grad d’Handwierk kéint ee grousse Bäitrag bei der Reduktioun vun Emissioune spillen. Datt awer d’Käschte vun der Klimapolitik Zitat “eenzeg an eleng bei de Betriber hänke bleift”, kéint d’Handwierk net akzeptéieren.