Verfassungsreform soll an Etappe gemaach an als éischt soll d'Kapitel vun der Justiz ënnert d'Lupp geholl ginn.

Am Kader vun der Diskussioun ëm d'Onofhängegkeet vun der Justiz, sicht ee sech an der zoustänneger Chamberkommissioun elo Hëllef vu baussen. Souwuel déi eenzel Pouvoiren, wéi och national an international Verfassungsrechtler an Experte sollen an d'Kommissioun invitéiert ginn, fir hiren Avis zu dësem Thema ze ginn.

Um Enn wéilt een doraus Conclusiounen zéien, déi méiglecherweis zu feste Reegele iwwert Ëmgang tëscht Politik a Justiz kéinte ginn, esou den LSAP-Deputéierten Alex Bodry. Den CSV-Deputéierte Leon Gloden geet dovun aus, dass dës Consultatioun kéint bis Enn des Joers ofgeschloss sinn. De Sujet soll dann zum Schluss an enger Séance publique diskutéiert ginn.

A puncto Verfassungsreform hat ee sech jo dorobber gëeenegt, dass dës soll an Etappe gemaach ginn. Als éischt wier d'Kapitel vun der Justiz op de Leescht geholl ginn an do wier ee sech eens ginn, wat soll an den Text kommen, deen de Rapporter bannent den nächsten zwou Woche soll ausschaffen, esou de Leon Gloden. Dës „Proposition de revision“ geet dann un de Staatsrot. Den Alex Bodry geet dovun aus, dass dësen éischte Volet vun der Verfassungsreform nach dëst Joer vun der Chamber kéint definitiv gestëmmt ginn.

Den Alex Bodry, dee jo elo an de Staatsrot wiesselt, wäert sech an der Diskussioun iwwert dësen Text awer mussen enthalen. D'Gesetz gesäit vir, dass Membere vum Staatsrot sech net äusseren däerfen iwwer Texter, un deene si selwer geschafft hunn.