Déi Lénk hunn e Problem dermat, dass 4 fréier Post-Gebaier, um Sennengerbierg, zu Pärel, zu Réiser an zu Nidderaanwen, iwwert eng Stee solle verkaf ginn.

An 3 vun dëse Gebaier wieren nämlech och Wunnengen dran.

Als établissement public sollt d'Post am intérêt général handelen, an déi Wunnengen un en aneren ëffentlechen Träger, wéi d'Gemeng oder de Fonds du Logement verkafen, heescht et an engem Schreiwes vun en Dënschdeg.

Andeems dass un deen, deen am meeschte bitt verkaf gëtt, géif d'Post d'Spekulatioun vun de Promoteuren encouragéieren, wat Déi Lénk verurteelen, an déi och de Wirtschaftsminister opruffen eppes ze ënnerhuelen.

Schreiwes vun Déi Lénk

Vente aux enchères de bureaux de poste : l’État ne doit pas contribuer à la spéculation immobilière !

Le 10 janvier 2020, les lecteurs de la presse luxembourgeoise pouvaient découvrir un avis annonçant la vente aux enchères des quatre anciens bureaux de poste à Perlé, Roeser, Senningerberg et Niederanven. Trois de ces bureaux de poste comprennent aussi des logements.

En tant qu’établissement public détenu à 100 % par l’État luxembourgeois, la poste devrait agir dans l’intérêt général, p. ex. en vendant les objets immobiliers dont elle n’a plus besoin à une autre personne publique (Fonds du Logement, État, communes…).

En vendant son parc immobilier au plus offrant, Post Luxembourg encourage directement la spéculation de la part des promoteurs immobiliers et des grands propriétaires terriens. Ce faisant, cet établissement public contribue à renforcer la crise du logement dont souffrent une partie de plus en plus élevée de nos concitoyen.ne.s.

déi Lénk condamne fermement cette décision absurde et contraire à l’intérêt général.

Nous demandons au ministre de l’Économie – qui, en tant que ministre de tutelle de l’établissement public Post Luxembourg, est chargé de veiller à ce que ce dernier agisse dans l’intérêt général – d’enjoindre à Post Luxembourg de revenir sur cette décision et d’élaborer une stratégie pour la gestion responsable de son parc immobilier.