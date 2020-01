Wéi de CGDIS mellt, gouf et en Dënschdeg an an der Nuecht eng ganz Partie Tëschefäll. 3 Mol gouf et en Accident an eemol hat et gebrannt.

Géint 18 Auer hat et tëscht Guedber an Hiefenech gerabbelt. Zwéin Autoe waren am Coup an zwou Persoune goufe liicht verwonnt. Bësse méi spéit goufen zu Stengefort zwou Persoune vun engem Auto ugestouss an dobäi liicht blesséiert. Zu Hengescht op der Haaptstrooss ass géint 19.15 Auer en Auto an eng Mauer gerannt. Och hei ass ee Liichtblesséierten ze notéieren. Zu Nidderfeelen an der Baaschtnecher Strooss huet kuerz no 19 Auer eng Friteuse gebrannt. Zu Grass an der Rue Charles Kieffer gouf et géint 00.30 Auer an der Nuecht eng Dampentwécklung an engem Haus. Hei blouf et a béide Fäll beim Materialschued.