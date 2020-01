Ënner anerem huet den 53 Joer ale potentielle Kriminelle Kleederbutteker, Bijouterien a Reesgesellschaften ëm hir Sue bedrunn.

Et war d'Sektioun vun der Finanz- a Wirtschaftskriminalitéit vun der Police, déi intensiv géint de Mann ermëttelt hat. Den 13. Januar gouf de Mann elo verhaft a gouf vum Untersuchungsriichter an Untersuchungshaft geschéckt. Zwee bis ddräi Joer war den Onéierlechen aktiv an hat an där Zäit Lëtzebuerger Betriber ëm e puer honnertdausend Euro bedrunn.