Och de Staat huet d'Recht, de Projet ofzebriechen an den Terrain zeréckzekafen. Dat zum initiale Präis.

D’CSV wollt gär wëssen, wat am Texte drasteet an huet no laangem Froen elo Äntwerte vum Wirtschaftsminister Etienne Schneider krit. Konkret geet et ëm de Memorandum of Understanding, deen tëscht der Regierung, Google an der Gemeng Biissen ënnerschriwwe gouf. Dat heescht, een Text, wou eng Intentioun drasteet, ouni awer datt et ee fixen Kontrakt ass.

Do war et d’Ausso, datt an deem festgeschriwwe steet, datt am Fall, wou et Google net séier genuch virugeet, den amerikaneschen Internetris sech kann zeréckzéien a froen, datt de Staat den Terrain nees zeréckkeeft .Dat zum initiale Präis, well et soll nämlech kee Benefice gemaach ginn. Idem ass et, wann de Staat seet, datt et him net séier genuch virugeet. De Lëtzebuerger Staat ka Google och déi rout Kaart weisen.

Och wann den Datenzenter net op Biissen kéim, da soll op den Terrain eng Zone d’activité hikommen, esou den Etienne Schneider, deen dëst schonn an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro am November zejoert geäntwert huet.

Wat d’Demande vun der Gemeng Biissen, fir weider Informatiounen iwwert de Waasserverbrauch an den Trafic ze kréien, ugeet, huet de Minister Etienne Schneider erkläert, datt hien, wat d’Killwaasser ugeet, e Mëttwoch nach mat der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg geschwat hätt.

Am Plaz d’Waasser aus der Uelzecht ze huelen, fir den Datenzenter ze killen, wéilt een éischter op d'Klärwaasser aus der Anlag vu Miersch zeréckgräifen. Dat kéint bis zu 90 Prozent vum Bedarf ofdecken. Do géif een dann och de Prinzip vun der Economie circulaire respektéieren. Fir Noutfäll misst awer och eng Leitung vun der Sebes geluecht ginn.