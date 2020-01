D'adr hat en Donneschdeg den Owend op hiren Neijoerschpatt um Cents invitéiert.

Bei der adr gouf jo an der Lescht intern zolidd Spannungen. En Donneschdeg den Owend waren eng ronn 100 Memberen dobäi, wéi de Jean Schoos seng Ried virgedroen huet. De Partei-President vun der adr huet a senger Ried den Tour vun der politescher Landschaft gemaach, wou Gambia 2, wéi hie se genannt huet, net gutt ewechkomm ass.

Natierlech huet de Jean Schoos, deen zanter 2014 un der Spëtzt vun der Partei steet, och iwwer déi intern Spannunge geschwat. Rieds ass do natierlech vun deem ominéise Facebook-Post vun der Sylvie Mischel. Wéi de Jean Schoos awer preziséiert huet, hätt ee sech do wéi Erwuessener zesummegesat an et wier elo nees alles an der Rei. An deem Kontext huet de Jean Schoos et sech dann awer och net huele gelooss, fir d'Migratiounspolitik vun der Regierung ze kritiséieren. Do ass et op en Neits de Message, dass een de Leit an hire Länner, wou se wunnen, misst hëllefen, amplaz se alleguerten an Europa eranzeloossen.

Weider wier d'Regierung a Saache Wuesstem um falsche Wee. De Wuesstem misst gebremst ginn, soss géif et zu engem Kollaps kommen. Lëtzebuerg wier geografesch nämlech limitéiert.

Kritik gouf et och nach un der Steierreform. Do wier net vill gewosst an an där Form wier déi Reform och guer net méiglech.