Déi Lénk hunn en Donneschdeg den Owend op Bouneweg op hiren Neijoerschpatt invitéiert.

D'Regierung géing a Saache Logement net déi néideg Gesetzer stëmmen an dobäi hätten déi Lénk do schonns Propose gemaach, wéi een dat kéint aneschters ugoen, betount de Gary Diderich. Op där aner Säit géif d'Regierung ee Pacte Logement 2.0 lancéieren, wou een d'Gemenge mat "Incentives" wéilt lackelen. De Problem wier awer hei, dass keng Gemeng Konsequenze muss fäerten, wa se näischt maachen, esou nach de Gary Diderich.

Déi Lénk bedauere weider, dass iwwerall am Land Chancë verpasst ginn, fir Wunnflächen an d'Hand vun der Ëffentlechkeet ze huelen. Et géif alles privatiséiert ginn an de Privatmarché géif alles no der Nofro reegelen. Déi wier natierlech grouss an deementspriechend géingen d'Präisser immens klammen. Do missten d'Gemengen hir Responsabilitéiten huelen.

Ee weidere wichtege Punkt ass, dass d'Schéier tëscht Räich an Aarm ëmmer nach méi grouss gëtt. Déi räich Leit géife Steiererliichterunge kréien an op där aner Säit hätte mir ee Salaire minimum, mat deem een net liewe kann.

Ee weidere Kritikpunkt ass, dass d'Regierung ugekënnegt hätt, am Ëmweltberäich eppes wëllen ze maachen, do géing et awer u konkrete Mesurë feelen. D'Hausse vun den Accisen um Bensinn wier iwwerdeems villäicht de falsche Wee.