E Freideg de Moie koum et tëscht Réid a Bous zu direkt zwee Accidenter kuerz hannert eneen.

Bei engem éischten Accident sinn zwee Gefierer aneneegerannt a vun der Streck ofkomm. Bei engem zweeten ass eng Automobilistin, déi no hanne gefuer ass, an den Auto hannert hir gerannt. 3 Leit hu missten an d'Spidol bruecht ginn.