Um Freideg de Moie koum et zu engem Brand am Restaurant la Mirabelle zu Eech. Dat huet op der Plaz zu Problemer am Trafic gesuergt.

Op der Plaz war d'Ambulanz aus der Stad, de CIS Hesper, de CIS aus der Stad Lëtzebuerg an d'Police. Wéi et heescht, hätt et ënnert dem Dag gebrannt, de Restaurant huet awer missten evakuéiert ginn.

Bannent enger knapper Stonn haten d'Pompjeeën d'Feier geläscht. De Claude Karpen, Peletonschef vum CGDIS an der Stad Lëtzebuerg erkläert wat geschitt ass.

Extrait Claude Karpen

Mir sinn hei géint 9:42 op d'Plaz komm, dunn hu mer een Daachstull-Brand virfonnt. Mir hunn direkt een Ugrëffspunkt an d'Haus gemaach, vu baussen hu mer och een Zweeten Ugrëffspunkt geluecht. Duerno sinn mer ënnerstëtzt ginn vun den Kolleegen vum CIS Hesper, déi hunn eng Riegelstellung gemaach, dat d'Feier eis net no uewe konnt fortlafen. An no enger hallwer Stonn hate mer d'Feier ënner Kontroll an 10 Minutten drop war d'Feier aus.



Et blouf beim Materialschued. Wéi de Besëtzer vum Restaurant an de soziale Medien matgedeelt huet, wéilt een de Restaurant schonn nees e Freideg den Owend opmaachen.

Dann huet den 112 och e Feier en Donneschdeg den Owend gemellt. Zu Réimech an der Munnerefer Strooss hat géint 22 Auer d'Gespär vun engem Daach gebrannt. Et bleift beim Materialschued