Den LSAP-Politiker Alex Bodry geet dovunner aus, datt an Zukunft d'Parteie keng 30 Prozent oder méi bei Wale wäerte kréien, mä vläicht d'Hallschent.

Dat, well d'Wieler net méi esou un eng Partei gebonne sinn, wéi dat fréier de Fall war. D'Leit géife sech éischter un Themen an Personalitéiten orientéieren, wéi un de Parteie selwer. Eng Partei, déi awer Soziaalt an Ekologesches verbonne kritt, hätt gutt Chancen, fir gutt ofzeschneiden.

Gutt Personalitéite géif et och bei der LSAP ginn, do hätt hie keng Suergen, esou den demissionäre Fraktiounschef vun de Sozialisten e Freideg de Moien op engem Point presse, wou en der Press Äddi gesot huet. E Méindeg kéint de Grand-Duc d'Nominatioun vum Alex Bodry fir an de Staatsrot guttheeschen. E Freideg geet déi Nominatioun mol duerch de Ministerrot.

Wat dem Alex Bodry Suerge mécht, ass éischter d'Altersstruktur a senger Partei. Et dierft een déi jonk Talenter sech net selwer iwwerloossen, wéi dat fréier de Fall war. Hautdesdaags misst een Talenter fërderen. E Freideg de Moien huet den Alex Bodry op seng politesch Karriär zeréckgekuckt. An Zukunft géif hien hoffen, méi Zäit ze hunn, fir ze schreiwen. Keng Memoiren, mä vläicht een Buch iwwert d'Institutiounen. Do hätt hien duerch seng Experienz ee prakteschen Abléck kritt. Just net an den Haff...

Hie wier kee Monarchist, mä een Demokrat a Pragmatiker. Ma hie kéint mat der Monarchie liewen, esoulaang déi sech am gesetzleche Kader beweegt. Et kéint een awer net beim Status Quo bleiwen, well dat fir d'Monarchie schlecht wier. Duerch Récksichtsnam an der Vergaangenheet wier ee weider bei Texter, déi wäit vun der Realitéit ewech sinn.

D'Problematik wier och, datt et schwéier wier, d'Limitt tëscht Privatpersoun a Privatverméigen ze maachen a wat public ass. Do muss méi Transparenz kommen, esou den Alex Bodry. Dat net, fir d'Monarchie kleng ze kréien, mä fir méi Transparenz ze kreéieren, esou den Alex Bodry. Vum Waringo-Rapport erwaart sech den LSAP-Politiker Léisungen.