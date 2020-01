Wéinst Fueren ënner Alkoholafloss huet sech de Freideg de Moien e 40 Joer ale Mataarbechter vum Haff um Stater Geriicht misse veräntweren.

De Mann war am Oktober an der Fiels mat 1,5 Promill an eng Policekontroll geroden.

Stater Geriicht/Reportage Eric Ewald

Hie wéisst, dass hien deemools nuets e grousse Feeler gemaach hätt an dass hie seng Aarbecht verléiere kéint, sot de Mann e Freideg. Hie schafft um Fëschbecher Schlass. Zanter 2013 steet hien am Déngscht vum Haff. De Mann war fir d'éischt Valet vum Grand-Duc Jean a steet elo dem Ierfgroussherzog Guillaume als Majordome zur Säit. De Problem ass, dass hien de Freideg de Moien net fir d'éischt viru Geriicht stoung: 2015 war de Mann nämlech beim Fueren ouni Führerschäin erwëscht ginn, dono schonn emol wéinst Fueren ënner Alkoholafloss an hie war och emol ouni Assurance gepëtzt ginn, soudass hien, wéi et geheescht huet, ewell déi zweet Säit vu sengem Casier ufänkt. Dobäi bräicht de Mann säi Permis fir op d'Aarbecht.

Och fir de Parquet gëtt et de Problem vun den Antécédenten. Seng Vertriederin huet virun deem Hannergrond eng Geldstrof gefuerdert an e Fuerverbuet vu 15 Méint, ouni Sursis, ebe wéinst der Virgeschicht vum Mann.

D'Urteel ass fir de 7. Februar.