Den Ausgangskompromëss fir dat neit Stagegesetz soll agehale ginn an net fundamental hannerfrot ginn, sou d’Spriecherin vun der Unel, d'Vicky Reichling.

Et kéint net sinn, datt den Accord, deen een iwwert e laange Prozess ausgeschafft huet, elo rëm geännert soll ginn. Am Mäerz 2018 hat den deemolegen Aarbechtsminister Nicolas Schmit zesumme mat der Acel e Stagegesetz ausgeschafft. No Kritik vun der Unel gouf et du mam neie Minister Dan Kersch, der Chambre des Salariés an der Patronatsvertriedung UEL zejoert en Accord, an dee géing elo rëm hannerfrot ginn, bedauert d'Vicky Reichling.

"Wat mir kritiséieren, ass, datt elo rëm gekuckt gëtt, ob ee Saache kann eraussträichen oder rëm fundamental alles a Fro ze stellen. Mir soen: gäre kënne Saache bäigefüügt ginn. Et muss driwwer geschwat ginn, datt Stagen en cascade net méiglech sinn, d.h datt d'Renouvellement vun enger Convention de stage soll méiglech sinn, awer net just 4 Wochen, 4 Wochen, 4 Wochen. Dat si Saachen, déi musse bäigefüügt ginn."

© Christophe Hochard / RTL

Dëst Joer soll d’Gesetz viraussiichtlech gestëmmt ginn. Mä wat ännert dann iwwerhaapt mam neie Gesetz?

"Et sinn Qualitéitskrittären dobäikomm, sou datt een Tuteuren huet, d'Rôle vum Tuteur gouf definéiert an datt ee minimum 1 Bilan huet. Et gouf minimiséiert, datt Jonker an d’Aarmut falen, doduerch datt eng Bezuelung méiglech ass, ab 4 Wochen fir all Stage, onofhängeg, ob dat e Stage vun der Uni ass oder fräiwëlleg. An et gouf och gekuckt, datt esou mann wéi méiglech d’Méiglechkeet besteet, fir Jonker auszenotzen. Dat heescht et ass limitéiert wéini a wéi laang Stage gemaach ginn."

Elo goufen awer zum Beispill d’Medezin oder Educateursstudenten aus dem Text eraus geholl. D’Vicky Reichling betount, datt een elo mol e legale Kader fir Stage brauch, mä een déi aner och net vergiessen dierf.

Am Accord gouf festgehalen, datt all Stage bezuelt wäert ginn. Nom Bachelor kritt een de qualifizéierte Mindestloun, awer just bei fakultativen Stagen. D’Unel hätt sech gewënscht, datt dat och fir obligatoresch Stagen géif gëllen. Eng aner Fuerderung vun der Studentenorganisatioun ass, datt d’Stagegesetz no 2 oder 3 Joer evaluéiert gëtt, nämmlecht wéi bei de Bourssen.