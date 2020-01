Wat ass zur Fiabilitéit vun Hoerprouwen ze soen, fir ze bestëmmen, ob eng Persoun Alkohol gedronk huet oder net?

AUDIO: Geriicht Hoerprouwen / Rep. Eric Ewald (18.1.2020)

A kënnen extern Facteuren eng Influenz op d'Resultat vu sou Tester hunn? Mat deene Froen huet sech d'Cour administrative an enger Affär ze befaassen, an där et ëm d'Anzéie vun engem Führerschäi geet.

Well si näischt dozou soe kéint, huet déi zweet Instanz vum Verwaltungsgeriicht de Wee gewielt, fir op en Expert zréckzegräifen.

E Schwäizer Dokter soll ënner anerem d'Fro no der Fiabilitéit vun enger Hoerprouf klären, andeems een zum Beispill och d'Influenz vu Shampoingen an/oder Lotioune bedenkt, déi een hëlt, fir de Verloscht vun Hoer ze stoppen oder fir e Plakkapp ze verhënneren, wann an de Lotiounen Alkohol dran ass, an ob an deem Kontext net Hoer vun ënnert den Äerm oder aus dem Intimberäich méi fiabel wären. Den Expert soll säi Rapport a ronn zwee Méint ofginn an eng, zwou Wochen drop soll d'Affär dann nees an d'Sëtzung kommen.

An där Affär geet et ëm e Mann, deen am Januar 2009 an am Februar 2012 um Stater Geriicht wéinst Fueren ënner Alkoholafloss all kéiers zu enger Geldstrof an zu engem Fuerverbuet verurteelt gi war. Am November 2014 hat hie gefrot, fir eng Parkingskaart fir Handicapéierter ze kréie. Am August 2016 hat den Nohaltegkeetsminister an deem Zesummenhank eng Hoerprouf vum Mann verlaangt. Zwee Tester aus deemselwechte Joer haten op eng exzessiv a reegelméisseg Alkohol-Consommatioun higewisen, wouropshin d'Commission médicale am Dezember 2016 d'Anzéie vum Permis gefuerdert hat. Eng Demande, där de François Bausch e puer Deeg drop nokoum. De Mann war am Abrëll 2017 dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen, ma den Tribunal administratif hat säi Recours am Abrëll 2018 zréckgewisen. Am Juni 2018 hat de Mann dunn d'Cour administrative saiséiert.

Där hir Riichter hale fest, dass de Mann kontestéiere géif, ofhängeg ze si vum Alkohol an argumentéiere géif, ënner anerem Shampoingen a Produite géint den Hoerverloscht kéinten en Afloss op d'Resultat vun den Hoerprouwen hunn. Woufir d'Cour administrative eben op de Wee vun enger Expertise goung. Affaire à suivre deemno...